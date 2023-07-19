Bilal Erdoğan yeni imajıyla babasına eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni finansman kaynakları yaratmak için Körfez Turu’nda ilk durak olarak Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan'da iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanırken, Erdoğan ile ülkeye gelen bürokratların yanında Bilal Erdoğan da vardı.

BİLAL ERDOĞAN'IN YENİ STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine çeken Erdoğan'ın saçlarını tamamen kazıtması sosyal medyada gündem olurken, bazı isimler, devlet uçağı ile yapılan ziyarette herhangi bir resmi görevi olmayan Bilal Erdoğan'ın yer almasını eleştirdi.