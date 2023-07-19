Bilal Erdoğan yeni imajıyla babasına eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyaretleri için ilk olarak Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaretlerde herhangi bir resmi sıfatı olmayan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yeni imajı dikkat çekti.

Bilal Erdoğan yeni imajıyla babasına eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni finansman kaynakları yaratmak için Körfez Turu’nda ilk durak olarak Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan'da iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanırken, Erdoğan ile ülkeye gelen bürokratların yanında Bilal Erdoğan da vardı.

BİLAL ERDOĞAN'IN YENİ STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine çeken Erdoğan'ın saçlarını tamamen kazıtması sosyal medyada gündem olurken, bazı isimler, devlet uçağı ile yapılan ziyarette herhangi bir resmi görevi olmayan Bilal Erdoğan'ın yer almasını eleştirdi.

Öne Çıkanlar
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Son Haberler
Müezzinden İYİ Partili başkana saldırı. Seni öldüreceğim Güncel
Müezzinden İYİ Partili başkana saldırı. Seni öldüreceğim
Instagram’dan devrim gibi özellik. Duyan şaşıp kalıyor Teknoloji - Otomotiv
Instagram’dan devrim gibi özellik. Duyan şaşıp kalıyor
Kamu parasıyla umre yapan Fulya Öztürk kendini savundu. Kabahati eleştirenlerde buldu Güncel
Kamu parasıyla umre yapan Fulya Öztürk kendini savundu. Kabahati eleştirenlerde buldu
16 yaşındaki çocuğun kahreden sonu Güncel
16 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
Rekor uğruna kör kaldı. Kayıtlara geçemedi Dünya
Rekor uğruna kör kaldı. Kayıtlara geçemedi
Putin'den Türkiye talimatı Dünya
Putin'den Türkiye talimatı