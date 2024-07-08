Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜGVA yöneticileri Astana’ya Cumhurbaşkanlığı uçağı ile gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirveye katılmak için 3 Temmuz’da Erdoğan Kazakistan'a gitti.

Erdoğan’ın, Astana’ya sadece iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecileri değil bir de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticilerini götürdüğü ortaya çıktı.

Zirveye Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Muhammed Malik Taylan ve İbrahim Beşinci'nin de gittiği fark edildi.

İkilinin Cumhurbaşkanlığı uçağının önünde önünde “hatıra” fotoğrafı çektirdiği görüldü. İki isminde Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olan TÜGVA'nın Başkanı ve yardımcısı olduğu fark edildi.

TÜGVA’nın Başkanı İbrahim Beşinci iken Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan olduğu aktarıldı. Fotoğraf büyük tepkiler yol açtı.

TÜGVA, son zamanlarda birçok kez skandallarla gündeme gelirken siyasi bağlantılarıyla da eleştirilmişti. Dolayısıyla vakıf sık sık tartışmaların odağı oldu.

GENEL BAŞKAN VE YARDIMCISI

Gazeteci İsmail Arı sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine TÜGVA yöneticilerini de götürdüğü ortaya çıktı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ile TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan bir de Cumhurbaşkanlığı uçağının önünde “hatıra” fotoğrafı çektirdi.