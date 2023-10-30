Bilal Hancı eşi Esin Çepni’yi mi aldattı? Bilal Hancı neden gündem oldu?

Esin Çepni geçtiğimiz yıllarda sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile nikah masasına oturmuştu. Esin Çepni Bilal Hancı’nın kendisini aldattığını söylemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Bilal Hancı eşi Esin Çepni’yi mi aldattı? Bilal Hancı neden gündem oldu?

KAYNAK: Haber Merkezi
Bilal Hancı eşi Esin Çepni’yi mi aldattı? Bilal Hancı neden gündem oldu?

Esin Çepni eşi Bilal Hancı’ya ilişkin 'Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göre göre, dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış' sözleriyle kendisini aldattığını duyurdu. Bilal Hancı’nın bir kadınla öpüştüğü görüntüler magazin gündemine oturdu. Peki, Bilal Hancı eşi Esin Çepni’yi mi aldattı? Bilal Hancı neden gündem oldu?

BİLAL HANCI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Evliliklerine bir şans daha veren Esin Çepni ve Bilal Hancı’dan ihanet haberi geldi.

Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüleri eşine gönderildi.

Esin Çepni, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dilim sert kabuklu olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum.

"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın.

Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış.

Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız, diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…"

Esin Çepni son sosyal medya paylaşımında ise "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı.

Bilal Hancı'dan ise henüz aldatma iddialarına ilişki bir açıklama gelmedi.

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