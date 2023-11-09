Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı. 'İhanet' görüntüleri olay olmuştu

Fenomen Esin Çepni, YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığını iddia ettiği görüntüleri ifşa etmişti. İkiliden Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurdu.

Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı. 'İhanet' görüntüleri olay olmuştu

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, geçtiğimiz haftalarda 'ihanet' haberleriyle gündem olmuştu. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Esin Çepni, gözyaşlarına boğulmuştu. İki yıllık eşinin ihanetiyle sarsıldığını belirten Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklarmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin.

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"HAKİM BOŞANMA KARARI VERDİ"

Esin Çepni'nin bu sözlerinin ardından, Bilal Hancı'dan ilk açıklama gelmişti. "Merhabalar, yaşanılan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararı verdi. Ancak usulen karar henüz kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle yapıldı. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Böyle çirkin bir olayla karşınıza çıkmak istemezdim" diyen fenomen isim, şöyle devam etmişti:

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Ancak boşanma sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi, evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı. Ayrılık kararımı Esin'e bildirdim, Esin de kararıma saygı duydu ve anlaşmalı olarak hakim karşısına çıktık. Bugün geldiğim noktada öncelikle Esin'den, Esin'in ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem ve çevremdeki arkadaşlarımdan ve siz değerli Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan ötürü çok üzgün ve pişmanım. Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla.

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"EVLİLİĞİMİZ RESMEN SONRA ERMİŞTİR"

Yaşananlar gündemden düşmezken, ihanet görüntülerini ifşa eden Çepni'den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir yazı ile boşandıklarını duyuran ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekanlardaki ifşalarını bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın.

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