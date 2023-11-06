Bilal Hancı'dan yeni açıklama geldi. 'İhanet' görüntüleri olay olmuştu

Sosyal medya fenomeni Esin Çepni, kendisi gibi fenomen eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hancı'dan yeni açıklama geldi.

Bilal Hancı'dan yeni açıklama geldi. 'İhanet' görüntüleri olay olmuştu

Sosyal medya fenomeni Esin Çepni, kendisi gibi fenomen eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Hancı ise "Görüntüler boşandıktan sonra çekildi" demişti. Bilal Hancı'dan yeni paylaşım geldi.

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Kafalar grubu üyesi, şarkıcı ve fenomen Bilal Hancı, ihanet haberleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Esin Çepni, gözyaşlarına boğularak açıklamalarda bulunmuştu.

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Hancı, tüm bu olaylar sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Hayatımda hep doğru bildiğim şeyleri yapmaya çalıştım, kimseye yanlışım olmasın istedim. Kendi yağında kavrulan bir adam olmaya çalıştım. Gelinen noktada yaşadığım şeyler eğrisiyle, doğrusuyla benimdi ve hepsini kabul ediyorum. Kendim dışında insanları üzdüysem, kırdıysam affola.

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Artık hayatım yoluna girer mi, girmez mi, eskisi gibi olur mu bilmiyorum. Tek istediğim mutlu olmak, tekrardan gülmek, eğlenmek. Arkadaşlarımla, dostlarımla, ailemle güzel günler yaşamak istiyorum. Ben yaşadıklarını kafasına takmayan bir insan hiçbir zaman olmadım. Kafamın içinde susmayan, durmayan bir Bilal var; daha iyiye gitmemi engelleyen, beni köşeye sıkıştırmış bir Bilal...

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Hayat herkese ikinci bir şans veriyorsa ben de hayattan ikinci bir şans istiyorum. Nasıl mutlu olacaksam öyle olmak istiyorum. Ne kadar zamanda olur bilmiyorum ama olsun istiyorum...” dedi.

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