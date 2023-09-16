Bıldırcın kuşunun korkulu rüyası dükkana girdi. İlgi odağı oldu

İHA'nın haberine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek rakımlarında yaşayan atmacalar aynı zamanda Rizeliler içinde büyük bir tutku. Daha çok bıldırcın avında kullanılan atmacalar yırtıcı olmalarının yanında zekaları ve çeviklikleri ile de biliniyor.

Rize’de yüksek rakımlardan avlanmak için havalanan atmaca şehir merkezine kadar indi. Güvercinlerin peşine takılan yavru atmaca Tophane mahallesinde insan kalabalığından ürkerek Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya girdi.

Mağaza sahibi tarafından yakalanan atmaca ilgi odağı oldu. Atmacanın Rize’nin sembolü olduğunu ifade eden esnaf “Atmaca burada güvercine saldırdı. Bu esnada mağazamızın içerisine girdi ve bunu tutmak nasip oldu bize. Çok güzel bir hayvan. Atmaca çok uyanık, çok zeki bir hayvan. Rizemizin sembolü” ifadelerini kullandı.

KUŞ AVINDA KULLANIYOR

Bölgede ata sporu diye adlandırılan Atmacacılık sertifika gerektiriyor. Avcılık sertifikası olmayan atmaca yakalayamazken, her avcının da sınırlı sayıda atmaca besleme kuralı bulunuyor.

İlk olarak böcekle ‘ğaço’ ismi verilen kuş yakalanıyor. Yakalanan bu küçük kuş ile ise tenta ismi verilen ağ vasıtası ile atmaca yakalanıyor.

Yakalanan atmaca ise av sezonu içerisinde bıldırcın yakalamak üzere itina ile eğitiliyor. Öyle ki atmacacılık kültürü nedeniyle Rize’de avcılar etler ve özel yemeklerle besledikleri atmacalarına evlatları gibi bakıyor.