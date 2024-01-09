Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Belediye’ye yönelik rüşvet operasyonundan sonra 25 Şubat 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınan Semih Şahin görevinden istifa etti.
CHP'den de ihraç edilen Şahin’in, istifa dilekçesini Bilecik Valiliği'ne teslim ettiği öğrenildi.
Şahin'in görevden uzaklaştırılmasından sonra Belediye Başkanlığı görevini Nisan 2022'den bu yana vekaleten CHP'li Melek Mızrak Subaşı devam ettiriyordu.
Eski Belediye Başkanı’nın istifa etmesiyle Bilecik Belediye Meclisi'nde önümüzde günlerde başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.