Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Kaynak: İHA
Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonundan sonra görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Belediye’ye yönelik rüşvet operasyonundan sonra 25 Şubat 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınan Semih Şahin görevinden istifa etti.

CHP'den de ihraç edilen Şahin’in, istifa dilekçesini Bilecik Valiliği'ne teslim ettiği öğrenildi.

Şahin'in görevden uzaklaştırılmasından sonra Belediye Başkanlığı görevini Nisan 2022'den bu yana vekaleten CHP'li Melek Mızrak Subaşı devam ettiriyordu.

Eski Belediye Başkanı’nın istifa etmesiyle Bilecik Belediye Meclisi'nde önümüzde günlerde başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

fd.jpg

bilecik-125-001.jpg

Son Haberler
Beşiktaş Rize'de kötü gidişatı bitirmek için sahaya çıkıyor. İlk 11'ler belli oldu Spor
Beşiktaş Rize'de kötü gidişatı bitirmek için sahaya çıkıyor. İlk 11'ler belli oldu
Doğanlar Mobilya İtalya ve TMSF’den şirket alacak Ekonomi
Doğanlar Mobilya İtalya ve TMSF’den şirket alacak
Bakın ne kadar faizle 500 milyon dolar borç alındı. Afrika'nın en fakir ülkeleri bu faizle borç almıyor Ekonomi
Bakın ne kadar faizle 500 milyon dolar borç alındı. Afrika'nın en fakir ülkeleri bu faizle borç almıyor
Trabzonsporlu Bakasetas'ın neden imza atmadığı ortaya çıktı Spor
Trabzonsporlu Bakasetas'ın neden imza atmadığı ortaya çıktı
Düzce’de kaza yapan otomobil alev aldı Gündem
Düzce’de kaza yapan otomobil alev aldı
Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oluyor Gündem
Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oluyor