Bilecik Belediyesinin SGK borçlarını nasıl ödeyeceği ortaya çıktı!

Bilecik /Serhat Kaya

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediyenin SGK’ya olan borçlarının nasıl ödeneceğine dair bilgilendirme yaptı.

Bilecik Belediyesinin bugün yapılan olağanüstü meclis toplantısında belediyeye ait 99 adet taşınmazın satışı konusunda bilgiler veren Başkan Melek Mızrak Subaşı, Belediyenin SGK’ya olan borçları içinde 43 adet taşınmazın takasa verildiğini söyledi.

Başkan Subaşı Belediyeye ait 1076 adet taşınmaz bulunduğunu bunlardan artık parseller çıkartıldığında 880 adet taşınmaz mevcut olduğunu anlatarak, 43 adedinin de belediyenin SGK’ya ait borçlarına karşılık takasa verildiğini söyledi.

Başkan Subaşı yaptığı açıklamada, “Belediyemize ait hisseler hariç 1076 adet taşınmazımız var. Bunlardan 43 adedini SGK borçlarına karşılık takasa girdik. 1076’dan artık parselleri çıkardığımızda da çünkü bazıları artık parseller, 880 adet parselimiz var. 43 adet parsele SGK’ya borca karşılık verdik takasa, hala Ankara’dan yetkili arkadaşları bekliyoruz, baksınlar da, beğensinler de borcumuz silinsin diye bekliyoruz.” dedi.

DAHA ÖNCE BELEDİYENİN SGK BORCU OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Diğer yandan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada Bilecik Belediyesinin SGK’ya borcu olmadığını açıklamıştı. Bu açıklama üzerine Başkan Subaşı’nın bugün yaptığı borç açıklaması şaşkınlık yaratırken, SGK’ya takasa verilen arsalar için neden Belediye Meclisinden onay istenmediği de merak konusu oldu.

ESKİ BAŞKAN SEMİH ŞAHİN'DEN SGK BORÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın SGK'ya olan borçlar ile ilgili olağanüstü meclis toplantısındaki açıklamasının ardından, 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı seçilen ve hakkındaki rüşvet davası nedeni ile 2022 yılı Şubat ayında görevden uzaklaştırılarak, 2024 yılı Ocak ayında Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Semih Şahin de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamada, "Ben 2022 de teslim ettiğimde SGK borcu "0" dı.Diger borçlar da "0"dı. SGK ya verilecek 43 arsa çocuklarımızın hakkını yemektir."Kul Hakkı yemektir" Buna "evet" oyu verenler de.." dedi.