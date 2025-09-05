Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü'den dikkat çeken kurtuluş mesajı

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Pazaryeri ve Söğüt ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bircan, mesajında milli mücadelenin ruhuna ve ecdadın fedakarlıklarına vurgu yaparak, bugünün anlam ve önemini belirtti.

Bircan yaptığı açıklamada, “"Önce Vatan" demenin, önce zafere, sonra da kıvanca dönüştüğü bu müstesna günü bir kez daha idrak ediyoruz. 103 yıl önce ecdadımız, toprağını canı pahasına savunmuş ve düşmana geçit vermeyerek bu toprakların Türk'ten başkasına yar olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Kurtuluş tarihimiz, şaha kalkan bir milletin bağımsızlığı uğruna verdiği takdire şayan bir mücadeleyle, canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan asil ruhun bir simgesidir. Milli Mücadele'nin en çetin müdafaalarından biri olan bu direnişte, 'yok demek yok' diyerek elde avuçta olan her şeyini, hatta canını feda eden şehit bir milletin torunları olarak, bizler de muasır medeniyetlerin üzerine çıkarak devletimizin bekası için var gücümüzle çalışacağız.

İstiklal ve istikbalimizin simgesi, şanlı al bayrağımızın ebediyen dalgalanması en büyük duamızdır. Bu topraklara sahip çıkma ve ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Pazaryerili ve Söğütlü hemşehrilerimin kurtuluş bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, kurtuluşumuzun coşkusunu ve ruhunu her zaman canlı tutacağımıza inanıyorum. Kurtuluşumuz kutlu olsun!” dedi.