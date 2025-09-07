Bilecik İl Özel İdaresinin barınak devir talebi reddedildi

Serhat Kaya / Bilecik

Bilecik Belediye Meclisinin Eylül ayı ikinci toplantısında İl Özel idaresi tarafından yapımı tamamlanan ve Bilecik Belediyesine devredilerek işletmesinin Bilecik Belediyesi tarafından yapılması planlanan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı Merkezi ile ilgili Hukuk ve Çevre Komisyonlarından gelen raporlar görüşüldü.

Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan komisyon raporunda İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan devir protokolünde muğlak ifadeler yer aldığı ayrıca merkezde kullanılması gereken ilaçların Belediye tarafından alınması konusunda 5996 sayılı kanuna aykırılıklar olduğu ifade edildi.

Çevre Komisyonundan gelen raporda ise Doğal Yaşam Merkezinin etrafının tel örgülerle çevrili olmadığı bu nedenle güvenlikle ilgili sorun yaşanma ihtimali bulunduğu ve merkezin eğimli yapısı nedeni ile temizlik ve hijyen konularında da sorunlar yaşanacağı belirtildi.

BAŞKAN SUBAŞI’DAN MERKEZİN RUHSAT BAŞVURUSU YOK İDDİASI

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı komisyon raporlarının okunmasının ardından yaptığı açıklamada, Merkez ile ilgili ruhsat başvuru olmadığını iddia ederek, merkezi tam teşekküllü ve yeterli personel ile devir almak istediklerini söyledi. Protokolün Genel Sekreter Yardımcısı Can Doğan tarafından imzalanmasının da kabul edilemeyeceğini söyleyen Başkan Subaşı protokolü mevkidaşı ile imzalaması gerektiğini vurguladı.

Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı Merkezinin Bilecik Belediyesine devir edilmesi talebi CHP grubunun oyları ile reddedildi.