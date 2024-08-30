Bilecik Muhtarlar Derneği'nden Zafer Bayramında 2 bin kişilik aşure ikramı

Serhat Kaya - Bilecik / Yenicağ

Muhtarlar Derneğinin Atatürk Parkında gerçekleşen aşure ikramına Vali Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile birlikte protokol üyeleri katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, aşure ikramı öncesi yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yılını kutlayarak aşure ikramına katılan misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Muhtarın Çınar'ın konuşmasının ardından aşure tencerelerinin kapakları yapılan dua ile açıldı.

Dua sonrası Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı vatandaşlara aşure ikramında bulundu.