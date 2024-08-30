Bilecik Muhtarlar Derneği'nden Zafer Bayramında 2 bin kişilik aşure ikramı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Muhtarlar Derneği'nden Zafer Bayramında 2 bin kişilik aşure ikramı

Bilecik Muhtarlar Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlara 2 bin kişilik aşure ikramında bulundu.

Serhat Kaya - Bilecik / Yenicağ

Muhtarlar Derneğinin Atatürk Parkında gerçekleşen aşure ikramına Vali Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile birlikte protokol üyeleri katıldı.

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Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, aşure ikramı öncesi yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yılını kutlayarak aşure ikramına katılan misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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Muhtarın Çınar'ın konuşmasının ardından aşure tencerelerinin kapakları yapılan dua ile açıldı.

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Dua sonrası Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

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