Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 4. Sanatevi Panayırı gerçekleştirildi

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Öğrencilerin Sanatevinde yaz boyunca büyük emekle hazırladığı eserleri ve sahne gösterilerini sergiledikleri panayıra ilgi bu yılda yoğun oldu.

Kortej eşliğinde yürüyüş ile başlayan panayır Sanatevi önünde kurulan sahnede kukla gösterisi, öğrenciler tarafından hazırlanan defile, resim sergisi, sihirbaz gösterisi, yüz boyama etkinliği ve ikramlar ile devam etti.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yaptığı açıklamada, “Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese ve katılım sağlayan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi.