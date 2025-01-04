Bilecik’in o ilçesinde 2025 yılında suya zam yok

Bilecik /Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi, Aralık ayı olağan Belediye Meclis toplantısında 2025 yılı için su ücretine zam yapılamaması kararı aldı.

Aralık ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla, Osmaneli’nde 2025 yılında hanelerde kullanılan su ücretlerinde artış olmayacak. Vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve aile bütçelerine destek olmak için alınan bu karar, Osmaneli Belediyesi’nin sosyal sorumluluk anlayışının bir göstergesi oldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana halkımızın refahını önceleyen bir yönetim anlayışı benimsedik. Su, temel bir yaşam hakkıdır ve bu alanda vatandaşlarımıza destek olmak bizim önceliğimizdir. 2025 yılında içme suyuyla ilgili birçok müjdeyi de hemşehrilerimizle paylaşacağız. Çalışmalarımız, ilçemizi daha yaşanabilir ve modern bir yer haline getirmek için hız kesmeden devam ediyor. Halkımızın bize duyduğu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Osmaneli Belediye Meclisi tarafından alınan bu karar Osmaneli’nde ikamet eden vatandaşları memnun ederken, vatandaşlar Belediye Başkanı Bekir Torun’a teşekkür etti.