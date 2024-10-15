Bilecik’te 2 araç kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te 2 araç kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki Serkan K. idaresindeki 11 AP 467 otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda Karaköy mevkiinde karşı yönden gelen Furkan E. idaresindeki 34 HTS 382 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan trafik kazada 11 AP 467 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te 2 araç kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te 2 araç kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Son Haberler
'Teo' sahibinin mezarının başından ayrılmadı. Vefa işte böyle bir şey
'Teo' sahibinin mezarının başından ayrılmadı. Vefa işte böyle bir şey
Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder ‘İhracatta problem kurlar değil, verimlilik ve rekabetçiliğimize bakalım’
Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder ‘İhracatta problem kurlar değil, verimlilik ve rekabetçiliğimize bakalım’
Çarpışan otomobiller alev aldı:1 ölü, 1 yaralı
Çarpışan otomobiller alev aldı:1 ölü, 1 yaralı
Milletle resmen alay ediyorlar! Gitsinler diye beklediğimiz Afgan ve Suriyelilere iktidardan müjde gibi haber
Milletle resmen alay ediyorlar! Gitsinler diye beklediğimiz Afgan ve Suriyelilere iktidardan müjde gibi haber
MSB: 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi
2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi