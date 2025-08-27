Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Tüm yurtta olduğu gibi kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te de Zafer Bayramı için özel bir etkinlik takvimi hazırlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak kutlamalar kapsamında 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de düzenlenecek fener alayında binlerce Bilecikli bir araya gelecek.

20.30’da zeybek gösterileri ve 21.00’de Elvan Günaydın konseri ile devam edecek program, 22.00’de Murat Durmaz konseriyle son bulacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için tüm halkımızı, Cumhuriyet meydanına bekliyoruz" denildi.