Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Kaynak: ANKA
Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla tüm Bilecikliler, bayram coşkusunu birlikte yaşayacak.

Tüm yurtta olduğu gibi kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te de Zafer Bayramı için özel bir etkinlik takvimi hazırlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak kutlamalar kapsamında 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de düzenlenecek fener alayında binlerce Bilecikli bir araya gelecek.

20.30’da zeybek gösterileri ve 21.00’de Elvan Günaydın konseri ile devam edecek program, 22.00’de Murat Durmaz konseriyle son bulacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için tüm halkımızı, Cumhuriyet meydanına bekliyoruz" denildi.

Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Son Haberler
Spot piyasada elektrik fiyatları! (27 Ağustos 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (27 Ağustos 2025)
Ünye’de trafik uygulamasında gergin anlar: Sürücünün polisle tartışması tepki topladı
Ünye’de trafik uygulamasında gergin anlar: Sürücünün polisle tartışması tepki topladı
Vali Abdullah Köklü'den anlamlı buluşma: Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek
Vali Abdullah Köklü'den anlamlı buluşma: Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek
CHP heyetinden Çarşamba'daki katı atık tesisine inceleme ziyareti
CHP heyetinden Çarşamba'daki katı atık tesisine inceleme ziyareti
Cep telefonunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Cep telefonunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti