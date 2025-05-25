Bilecik'te ahşap evde yangın: Can kaybı yok, hasar büyük

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik'te ahşap evde yangın: Can kaybı yok, hasar büyük

Bilecik’te ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla söndürüldü.

Serhat Kaya-Bilecik/YENİÇAĞ

Dün akşam İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi’nde bulunan ahşap bir evden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, hemen 112’yi arayarak ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, AFAD, doğalgaz ve elektrik şirketi ekipleri yönlendirildi.

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Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, polis ve doğalgaz ile elektrik şirketi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Yangın, iki saatlik çaba sonucu diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı; evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

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Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, ahşap evde maddi hasar oluştu.

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