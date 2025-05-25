Bilecik'te ahşap evde yangın: Can kaybı yok, hasar büyük

Serhat Kaya-Bilecik/YENİÇAĞ
Dün akşam İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi’nde bulunan ahşap bir evden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, hemen 112’yi arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, AFAD, doğalgaz ve elektrik şirketi ekipleri yönlendirildi.
Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, polis ve doğalgaz ile elektrik şirketi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, iki saatlik çaba sonucu diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı; evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.
Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, ahşap evde maddi hasar oluştu.