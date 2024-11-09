Bilecik'te bir evde çıkan yangın diğer evlere sıçradı

Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Muharrem K.'ye ait bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla çevredeki iki eve sıçradı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine Bilecik, Söğüt ve İnhisar Belediyelerine ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin olay yerine giderek incelemelerde bulundu.