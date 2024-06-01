Bilecik'te elektrikli bisiklet kazası: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te elektrikli bisiklet kazası: 2 yaralı

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan 4 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bilecik-Osmaneli karayolunda kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 11 AV 922 plakalı dört tekerlekli elektrikli bisiklet sürücü Vildan K. 1. OSB Kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.

Araç takla atarak durabilirken, sürücü ve yolcu Nisan K. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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