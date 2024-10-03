Bilecik’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde jandarma ekipleri ile müşterek gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli, Söğüt ve Vezirhan beldesinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 30,67 gram metamfetamin maddesi, 2,27 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan alüminyum folyo rulo ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında 6 şüpheli şahıs daha yakalanarak, hakkında; "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçu gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

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