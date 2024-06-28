Bilecik'te hasadı başladı. Tarlada kilosu 50 TL

Hasadı başladı. Tarlada kilosu 50 TL

Göç yolları üzerinde bulunan, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış 550 metre rakımlı, 9 bin 500 nüfuslu ilçede, üreticiler şimdi yurtdışına ihraç ettikleri 'Napolyon' cinsi kirazları toplamanın telaşını yaşıyor.

Ailelerin birlikte gittiği bahçelerde dikkatle toplanan kirazlar, hem yurt içi hem de yurt dışındaki damakları tatlandırıyor. Bu sezon, ilçede 10 bin dönümlük alanda bin 200 ton rekolte bekleniyor.

Kalp şeklindeki kirazlar, parlak kırmızı rengi, iri taneli yapısı ve kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor. Uzun raf ömrü sayesinde de tercih edilen bu kirazlar, sabah erken saatlerde başlayan hasatla gün boyu toplanıyor. Kasalara konulan kirazlar, daha sonra Gölpazarı Kiraz Hali'nden pazara alıcılara satılıyor. Burada tüccarların pazarlık usulüyle aldığı kirazlar paketlenerek tüketicilere ulaştırılıyor.

Erkenci veya Sertefil kirazı 15-25 lira arasında satılırken, halk arasında 'Napolyon' olarak bilinen 0-900 cinsi kiraz ise 35-50 lira arasında alıcı buluyor. Ancak, üreticiler geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kiraz toplamak için işçi bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.