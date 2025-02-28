Bilecik’te iki kurum topu bir birine attı o kavşak karanlıkta kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te iki kurum topu bir birine attı o kavşak karanlıkta kaldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı olan ve İstanbul-Antalya çevre yolu üzerinde bulunan Demirköy'e girişi sağlayan kavşak, gece, aydınlatmalarının yanmaması nedeni ile karanlıkta kaldı.

Bilecik /Serhat Kaya

İstanbul-Antalya çevre yolu üzerinde bulunan Pazaryeri'nin Demirköy köyüne girişi sağlayan kavşak aydınlatmaları aylardır yanmıyor. Köy halkı yaşanan sorunu defalarca yetkililere ilettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söylediler.

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Sorunu ilk olarak Karayollarına ilettiklerini söyleyen köy sakinleri, konunun kendileri ile ilgili olmadığı yanıtı aldıklarını iddia ettiler. Bunun üzerine elektrik idaresine sorunu ileten köy sakinleri bu kurumdan da aynı yanıtı aldıklarını iddia ettiler.

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Geceleri aydınlatma direklerindeki lambaların yanmamasının köye giriş-çıkış yapan araçlar ve günde binlerce aracın geçtiği çevre yolundaki trafik güvenliğini tehlikeye attığını söyleyen köy sakinleri, "Önlem alınması için illa bir kazanın mı yaşanması gerekiyor?" diye sordular.

Köy sakinleri, bir kaza yaşanmadan aydınlatma direkleri ile ilgili arızanın bir an önce çözülmesi için yetkililere bir kez daha çağrıda bulundular.

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