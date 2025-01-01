Bilecik’te kaçak alkol, sahte içki operasyonu

Kaynak: İHA
Bilecik’te kaçak alkol, sahte içki operasyonu

Bilecik'te dün gerçekleştirilen kaçak alkol, sahte içki operasyonunda 15 litre el yapımı içki, 7 adet bandrolsüz içki ve 24 adet şişelere doldurulmuş el yapımı içki ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını koruma ve toplum güvenliğini sağlama amacıyla kararlılıkla yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 142 şahıs, 38 umuma açık yer kontrol edildi. O

perasyon kapsamında, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet 7,65 mm çapında dolu fişek, 2 adet yivsiz av tüfeği, 7 adet bandrolsüz içki, 24 adet şişelere doldurulmuş el yapımı içki, 15 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol ve 12 adet içki yapımında kullanılan aroma verici ele geçirilmiştir.

Son Haberler
Erzurum’da eksi 25 derecede HES göleti buz tuttu
Eksi 25 derecede gölet buz tuttu
Iğdır'da nesli tükenmekte olan yaralı puhu kuşu tedavi altında
Iğdır'da nesli tükenmekte olan yaralı puhu kuşu tedavi altında
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Aydın Didim’de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı
İstanbul'un 2024 enflasyonu asgari ücreti geçti
İstanbul'un 2024 enflasyonu asgari ücreti geçti