Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet çalılıklara devrildi. 2 yaralı

Kaynak: DHA
Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet çalılıklara devrildi. 2 yaralı
Bilecik'te yaşanan trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Göçmen Konutları 3'üncü Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Şeyhmus Y.’nin kullandığı 11 ABT 779 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan çalılıkların arasına girdi.

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin arka koltuğunda bulunan Baran Y.(21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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