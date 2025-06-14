Bilecik'te kreşlere sıkı denetim!

Gerçekleştirilen denetim çerçevesinde; kurumun fiziki şartları, eğitim ortamı, personel yapısı ve çocuklara sunulan hizmetler detaylı şekilde incelendi. Denetim sırasında çocuklarla da bir araya gelen İl Müdürü İlkay Türkoğlu, miniklerle sohbet ederek onların etkinliklerine katıldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Türkoğlu, bu tür ziyaretlerin kurumların gelişimine katkı sağladığını ifade ederek, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Denetim, kurum yöneticileriyle yapılan değerlendirme toplantısıyla sona erdi.