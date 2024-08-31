Bilecik’te merakla beklenen Atatürk Heykelinin açılışı yapıldı

Serhat Kaya / Bilecik / YENİÇAĞ

Örtüsü ile birlikte kaidesi üzerine konulduğu günden bu yana birçok tartışmayı da beraberinde getiren Atatürk Heykelinin açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramında yapıldı.Yeni Atatürk Heykeli yerine konulduğu andan itibaren Bilecik kamuoyunda eski heykele oranla küçük olduğu, maliyeti ve heykeli yapan sanatçının neden Türk olmadığı gibi konular üzerinden eleştirilmişti.

Merakla beklenen heykel 30 Ağustos Zafer Bayramında CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Yazar ve Şair Sunay Akın, bundan önceki ve yeni Atatürk Heykellerini yapan sanatçılar Heykeltraş Cemalettin Sevim ile Tasarımcı Afşin Esfandyari ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile yapıldı.

Heykel açılışı öncesi Belediye Başkanı Subaşı ve Milletvekili Tüzün birer konuşma gerçekleştirdiler. Konuşmaların ardından zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

Gösterilerin ardından Heykeltraş Sevim ve Tasarımcı Esfanyari’ye plaket ve çiçek taktim edildi.

Ardından yeni Atatürk Heykelinin açılışı gerçekleştirilirken, heykel açılışı sonrası ise Atatürk Parkı üzerinde açılan ‘Milli Mücadele Fotoğraflarla Atatürk’ isimli resim sergisi gezildi.