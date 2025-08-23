Bilecik’te polis vatandaşla buluştu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Beşiktaş Mahallesi ve Bilecik Özel Eğitim Okulları'nı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetleri kapsamında; dolandırıcılık suçlarının çeşitleri, özellikle iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtılarak dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Yetkililer, bu tür çalışmalarla vatandaşların suça karşı farkındalığının artırılmasının ve daha güvenli bir toplum yapısının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.