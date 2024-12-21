Bilecik’te trafik kazası: Ölüler var

Kaynak: İHA
Bilecik’te trafik kazası: Ölüler var

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişide yaralandı.

Bilecik-Bursa-Sakarya karayolunda seyir halindeki 11 ABY 217 plakalı hurda yüklü kamyon sürücüsü Refik Karayılan, 2. OSB kavşağına döndüğünde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ersin A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü Refik Karayılan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaza yerinde geniş çaplı önlem aldı.

​​​​​​​

Son Haberler
Temizlik unutkanlık hastalıklarına iyi geliyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Temizlik unutkanlık hastalıklarına iyi geliyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Hadise'nin sevmediği şarkıcı Aleyna Tilki sanılıyordu: Bomba bir isim geldi
Hadise'nin sevmediği şarkıcı Aleyna Tilki sanılıyordu: Bomba bir isim geldi
İstanbul'da deve kuşları kaçtı trafik felç oldu
İstanbul'da deve kuşları kaçtı trafik felç oldu
Mükemmelliyetçi kadınların ızdırabı... Uzmanlar uyardı! Bilim bakın ne diyor!
Mükemmelliyetçi kadınların ızdırabı... Uzmanlar uyardı! Bilim bakın ne diyor!
Ceset şemsiye altında incelendi
Ceset şemsiye altında incelendi