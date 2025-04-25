Bilecik'te yaralı baykuş tedavi altına alındı

Kaynak: AA
Bilecik'te yaralı baykuş tedavi altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, vatandaşlarca bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, vatandaşlarca bulunan yaralı baykuş, hayvan barınağında tedavi altına alındı.

İlçe merkezindeki ormanlık alanda vatandaşlarca bulunan yaralı baykuş, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Yaralı baykuş, burada tedaviye alındı.

Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, baykuşun ayaklarının eklem bölgesinde yara tespit ettiklerini söyledi.

Baykuşun tedavisini titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Tetik, "Ayakları ve kanatları için tedavi işlemleri tamamlandı. Şu anda kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sağlık durumu gayet iyi. Bakım alanımızda misafir etmeye devam ediyoruz. Tamamen iyileştikten sonra da kendisini doğaya salacağız." diye konuştu.

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