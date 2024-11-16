Bilecik’te zabıta çevre kirliğine savaş açtı

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla görevlerini aralıksız sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, çeşitli alanlarda yoğun mesai yapıyor.

Zabıta müdürlüğü ekipleri çalışmaları çerçevesinde ayrıca çevreye atıkların atılması suretiyle görüntü kirliliği oluşturan kişi ve esnafa yönelik de gerekli uyarı ve işlemleri yerine getirdi. Faaliyetleri çerçevesinde Osmangazi Mahallesi'ndeki (TOKİ) pazar yerinde de denetimlerde bulunan ekipler, uygunsuz ve olumsuz durumlara karşı uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Ekipler denetimlerinde açıkta ürün satılmaması, etiket fiyatlarının uygun ve okunur şekilde olması, etiketlere bir kilo fiyatının yazılması şeklinde uyarılar yaptı.