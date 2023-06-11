Bileğindeki kelepçe yüzük kesme aparatıyla çıkarıldı

Antalya'da çocuklar ile oynadığı sırada takıldığını söylediği kelepçe, yüzük kesme aparatıyla çıkartıldı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden yapılan sorgulamada herhangi bir suç unsuru bulunmayan Necla Ö., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bileğindeki kelepçe yüzük kesme aparatıyla çıkarıldı

DHA’nın haberine göre, olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2752 Sokak üzerinde yer alan muhtarlık önünde meydana geldi. Necla Ö.'nün sol el bileğinde kelepçe olduğunu görenler, durumdan şüphelenerek kendisini durdurdu. Necla Ö., elindeki kelepçenin eski güvenlik görevlisi olduğunu iddia ettiği ablasının evinde çocuklar ile oynadığı esnada takıldığını, bir daha sökemediğini söyledi.

Durumun bildirilmesiyle adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekibi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden Necla Ö.'nün sorgusunu yaptı. Polis ekibi, herhangi bir suç unsuru bulunmayan Necla Ö.'nün elindeki kelepçeyi çıkarmak için kendi kelepçelerinin anahtarlarını denemesine rağmen başarılı olamadı. Gelen itfaiye ekibi, yüzük kesme aparatıyla kelepçeyi 20 dakikalık çalışmayla çıkardı. Polis, kelepçenin çıkarılmasının ardından Necla Ö.'yü ifadesine başvurmak için polis merkezine götürdü.bilegindeki-kelepce-yuzuk-kesme-aparatiyla-cikarildi-1960-dhaphoto1.jpgbilegindeki-kelepce-yuzuk-kesme-aparatiyla-cikarildi-1960-dhaphoto2.jpgbilegindeki-kelepce-yuzuk-kesme-aparatiyla-cikarildi-1960-dhaphoto3.jpgbilegindeki-kelepce-yuzuk-kesme-aparatiyla-cikarildi-1960-dhaphoto4.jpgbilegindeki-kelepce-yuzuk-kesme-aparatiyla-cikarildi-1960-dhaphoto5.jpg

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