Bileğini kesip fotoğrafını yolladı, dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı

Karaman’da Osman Gazi Mahallesi’nde yer alan 4 katlı binada otura 23 yaşındaki A.G., kız arkadaşı ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle bıçakla bileğini kesti.
Daha sonra A.G., kestiği bileğinin fotoğrafını çekerek kız arkadaşına gönderdi.
Kız arkadaşı ise fotoğrafı gördükten sonra aynı binada kalan diğer arkadaşlarına haber verdi.
Bunun üzerine A.G.’nin kaldığı daireye giderek kapıyı çalan bina sakinleri kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Dairenin kapsı, adrese gelen ekiplere de açılmayınca itfaiye tarafından kırılarak açıldı.
İçeriye giren sağlık ekiplerince bilinci kapalı baygın halde bulunan A.G.’ye ilk müdahalesi evin içinde yapıldı.
Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan genç, burada tedavi altına alındı.