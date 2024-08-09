Bileğinin hakkıyla deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bileğinin hakkıyla deyimi ne anlama geliyor?

Bileğinin hakkıyla deyimi ne anlama gelir? Bileğinin hakkıyla deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bileğinin hakkıyla deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin tamamen kendi çabası, emeği ve yetenekleriyle bir başarıya ulaşmasını ifade eder. Bu deyim, herhangi bir dış yardıma veya ayrıcalığa başvurmadan, sadece kişinin kendi azmi, çalışkanlığı ve yetenekleriyle elde ettiği başarıları yüceltir.

Bu durumda kişi, zorluklarla karşılaşmış olsa bile, yalnızca kendi çabasıyla bu engelleri aşmayı ve hedeflerine ulaşmayı başarmıştır.

BİLEĞİNİN HAKKIYLA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben buralara kimsenin desteğiyle ya da torpiliyle değil bileğimin hakkıyla geldim, sen kim oluyorsun da beni eleştiriyorsun."

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