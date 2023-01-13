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Bilgisayar satışlarında sert çakılma. Kriz fena vurdu

Bilgisayar satışları 2022 yılında düştü. 2021 yıla kıyasla satışlar 286,2 milyon adede geriledi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 10:52
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Bilgisayar satışları 2022 yılında çok düştü. 286 milyon adet geriledi

Bilgisayar satışlarında sert çakılma. Kriz fena vurdu
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AA’da yer alan bilgilere göre, bilgisayar satışlarının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 16,2 düştüğü bildirildi.

2017 yılında dibi gören PC satışları, 2021’de yüzde 14,8 büyümeyi başardı. Bu büyümedeki en önemli etken ise korona virüs nedeniyle gelen kısıtlamalar ve uzaktan çalışma uygulamaları oldu.

KRİZ BU SEKTÖRÜ DE VURDU

Öte yandan, 2022 yılında pandeminin etkisini yitirmesi ve küresel çip tedarik sorunlarının baş göstermesi, satışları olumsuz yönde etkiliyor.

2022'DE SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ

Pandemi döneminde iki yıl rekor yükselişler gösteren bilgisayar pazarı, normalleşme ile birlikte erimeye başladı. Aylardır sürekli düşen bilgisayar satışları beklenin de üzerinde kayıplar yaşıyor.

286 MİLYON ADET GERİLEDİ

Araştırma şirketi Gartner'ın raporuna göre, geçen yıl bilgisayar satışları, 2021'e kıyasla 16,2 düşerek 286,2 milyon adede geriledi.

AA'nın haberine göre, bilgisayar satışları, geçen yılın son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28,5 azalışla 65,3 milyon adet oldu.

Son çeyrekte bilgisayar satışlarındaki azalış, kayıtların tutulmaya başlandığı 1990 yılından bu yana en yükseği olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Rapora göre, 68 milyon 997 bin ile Çinli Lenovo (yüzde 24,1 pazar payı) geçen yıl dünyanın en fazla bilgisayar satan şirketi oldu.

HP, 55 milyon 558 bin adet ile (yüzde 19,4 pazar payı) ikinci, Dell 50 milyon 7 bin satışla (yüzde 17,5 pazar payı) üçüncü ve Apple 27 milyon 911 bin adet satışla (yüzde 9,8 pazar payı) dördüncü sırada yer aldı.

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Ramiz Ağa
13.01.2023 11:41
Uyanıklar satisiniz geriledi ama fiyatiniz uçtu.kime kül yutturuyonuz  
 
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