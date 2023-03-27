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Bilgisayar elektriği nasıl daha az harcar? İşte 5 yöntem

Bilgisayar kullanıcılarının sağlamak istediği 'enerji tasarrufu' 5 yöntemle sağlanmaktadır. Daha az elektrik faturasıyla karşılaşmak için neler yapılmalı?

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:28
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Bilgisayarda elektrik tasarrufu nasıl sağlanır

Bilgisayar elektriği nasıl daha az harcar? İşte 5 yöntem
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Editör: Merve KIZILALP

Tüm bilgisayar kullanıcıları enerjiden tasarruf etmek amacıyla cihazını ya daha az çalıştırır ya da işlerini telefondan halletmek için yeni yollar aramaya çalışır.

Günümüz teknolojisi olan bilgisayarlar iş, ev ve ofis ortamlarında hayatımızın ayrılmaz bir parçası olurken tasarruf önemli bir yere sahip oluyor.

Daha az elektrik kullanarak daha verimli bilgisayar kullanmak isteyen kullanıcılar ne yapması gerektiğini bilmezken bu haberde bazı ipuçları derlendi. İşte enerjiden tasarruf etmek için uygulanması gereken beş adım:

1- EKRAN PARLAKLIĞINI AZALTMAK

Ekran parlaklığı cihazın şarjının daha çabuk bitmesine sebep olmakla birlikte, aynı zamanda bilgisayarın ömrünü de kısaltır. Ayrıca göz sağlığına da zarar verir. Tasarrufun ilk adımı ekran parlaklığını mümkün olabildiğince kısmaktır.

2- ARKA PLANDA GEREKSİZ ÇALIŞAN UYGULAMALARI KAPATMAK

Kullanım esnasında cihazın arka planında bulunan ve 'gereksiz' yere çalışan uygulamaları kapatmak bataryanın daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. 

Windows cihazlarda bu gereksiz çalışan uygulamalar 'görev yöneticisi' sayesinde kolaylıkla görülebiliyor ve kapatılabiliyor.

3- EKRAN KORUYUCU KULLANMAMAK

Bilgisayarın kullanmadığı durumlarda otomatik olarak ekrana gelen ekran koruyucusu aslında cihazın bataryasını doğrudan boşaltmaktan başka bir işleve sahip değil. Ekran koruyucu kullanmayı devre dışı bırakmak, enerji tasarrufu için daha doğru bir tutum olacaktır.

4- BAZI CİHAZLARI TAKILI TUTMAYIN

USB'ler, harici sabit sürücüler, hoparlörler, fareler, kulaklıklar gibi bilgisayarınıza bağlı cihazlar bataryanın ömrünü bitiriyor. USB bağlantı noktalarından sürekli olarak güç tüketmesi ile bilinirken bu cihazların sürekli takılı olmaması gerekir.


5- BEKLEME MODUNDAN ÇIKIN 

Bekleme modu bilgisayar kullanmadığında ortaya çıkar ve bataryaya doğrudan etki eder. Bu modu bilgisayarda kapalı tutmak gerekir. 

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