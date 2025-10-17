ABD ve Avrupa'da yürütülen geniş çaplı bilimsel araştırmalar, günlük beslenme düzenine eklenen bir avuç fıstık ve benzeri kuruyemişlerin, insanların yaşam süresini önemli ölçüde uzatabileceğini gösterdi.

Longevite (uzun ömür) araştırmacıları, özellikle fıstık, ceviz ve fındık gibi yağlı tohumların, kardiyovasküler hastalıklara ve diğer kronik rahatsızlıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu belirtti.

HARVARD'DAN ÇARPICI VERİLER

Harvard Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, 200 binden fazla kişi üzerinde yapılan kapsamlı bir analizde, haftada en az iki kez kuruyemiş (fıstık ve yer fıstığı dahil) tüketen bireylerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin yaklaşık %25 oranında düştüğünü tespit etti. Bu veriler, kuruyemişlerin içerdiği doymamış yağ asitleri, lif, antioksidanlar ve faydalı vitaminlerin genel sağlık üzerindeki kritik rolüne işaret etti.

YABANCI UZMANLARDAN GÖRÜŞLER

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde epidemiyoloji profesörü olan Dr. Xiao-Ou Shu, fıstık tüketiminin faydalarına dikkat çekerek, “İnsanlar alerjik değillerse, özellikle yer fıstığının kalp sağlığı için sağladığı faydalar nedeniyle daha fazla tüketmeyi düşünmeliler çünkü diğer kuruyemişlere göre daha ucuz ve daha erişilebilir” ifadesini kullandı.

Dr. Shu, kuruyemişlerin doymamış yağlar, lif ve antioksidanlar açısından zengin olmasının, daha uzun bir yaşam süresine katkı sağladığını belirtti.

Monash Üniversitesi Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Okulu'ndan araştırmacı Holly Wild ise, kuruyemişlerin sağlıklı yağlar, protein ve mikro besinler açısından zengin olduğunu vurguladı.

Wild'ın ekibi tarafından yapılan bir çalışmada, düzenli kuruyemiş tüketen yaşlı Avustralyalıların, tüketmeyenlere kıyasla demans (bunama) ve kalıcı engellilik olmadan daha uzun yaşadığı gözlemlendi.

Wild, “Diyetiniz başka açılardan mükemmel olmasa bile, kuruyemiş tüketimi yaşam süresiyle pozitif bir ilişki sergiledi” açıklamasını yaptı.

UZUN YAŞAMIN 3 KRİTİK BESİN YOLU

Bilimsel bulgular ve uzman görüşleri ışığında, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin üç temel beslenme yolu öne çıktı:

Düzenli olarak bir avuç (yaklaşık 28 gram) fıstık, ceviz veya badem tüketimi, tüm nedenlere bağlı ölüm riskini azaltmada etkili oldu.

Yapılan bir meta-analiz, günlük 28 gram kuruyemiş alımındaki her artışın, genel ölüm riskini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu.

Kuruyemişlerin de temel bir bileşeni olduğu Akdeniz diyeti, uzmanlar tarafından longevitenin altın standardı olarak adlandırıldı.

İspanya'daki Navarra Üniversitesi'nden Prof. Miguel Ángel Martínez-González, bu beslenme modelinin kalp sağlığını iyileştirdiğini ve kronik hastalık riskini azalttığını dile getirdi.

Fıstık ve çam fıstığı gibi kuruyemişlerin içerdiği tekli doymamış yağlar ve antioksidanlar, "kötü" kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı oldu. Bu sayede, kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler olayların riski azaldı.

Düzenli kuruyemiş tüketiminin kan basıncını düzenlemede de rol oynadığı ifade edildi.