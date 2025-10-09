Korona virüs ve diğer solunum yolu virüsleriyle mücadelede, burun spreyleri alanında çığır açan bilimsel çalışmalar yayımlandı. Bu araştırmalar, burun boşluğunun virüslerin vücuda giriş kapısı olması nedeniyle, spreylerin enfeksiyonu önlemede kilit bir rol oynayabileceğine işaret etti.

JAMA Internal Medicine'de yer alan bir Faz 2 randomize klinik araştırması, azelastin etken maddeli bir burun spreyinin, sağlıklı yetişkinlerde COVID-19 testinin pozitif çıkma riskini yüzde 67 oranında azalttığını gösterdi. Normalde alerjik rinit tedavisinde kullanılan bu antihistaminik spreyin, burun zarındaki hücreleri virüsün tutunmasına karşı daha dirençli hale getirdiği öne sürüldü.

Cincinnati Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alerji uzmanı Dr. Jonathan A. Bernstein, araştırmada yer almamasına rağmen bulgular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Bernstein, azelastinin birden fazla mekanik etkiye sahip olduğunu ve bu sayede COVID-19 gibi ikincil enfeksiyonlara karşı duyarlılığı azaltabileceğini ifade etti.

BARİYER ETKİLİ SPREYLER GÜNDEMDE: VİRÜSLERİ BURUNDA YAKALIYORLAR

Öte yandan, fiziksel bariyer oluşturan ve virüsleri etkisiz hale getiren spreyler de bilim dünyasının odak noktası oldu. Harvard Üniversitesi'ne bağlı Brigham ve Kadın Hastanesi'nden araştırmacılar, virüs ve bakterileri tuzaklayan ve nötralize eden jel benzeri bir matris oluşturan ilaçsız bir burun spreyi geliştirdiklerini duyurdu.

Bu yeni formülasyon, grip, RSV, koronavirüs ve zatürreye yol açan bakteriler dahil olmak üzere neredeyse yüzde 100 koruma sağladığını preklinik çalışmalarda kanıtladı. Çalışmanın baş yazarlarından biri olan Dr. Randal McKenzie, bu spreyin solunum damlacıklarını yakalayıp hareketsiz hale getirerek enfeksiyonu önlediğini belirtti.

İYOT VE KSİLOL TEMELLİ FORMÜLLER DE UMUT VERİYOR

Bazı uzmanlar ve araştırmalar, Povidon İyot (PVP-I) ve Ksilol gibi bileşenleri içeren burun spreylerinin de etkili olabileceğini kaydetti.

Batı Avustralya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Peter Friedland ve ekibinin yaptığı bir laboratuvar çalışmasında, iyodin bazlı bir spreyin SARS-CoV-2'nin bulaşıcılığını 15 saniye gibi kısa bir sürede yüzde 99.97 oranında azalttığı bildirildi.

Dr. Friedland, gelecekte el dezenfeksiyonu gibi burun dezenfeksiyonunun da bir alışkanlık haline gelebileceğini öngördüğünü ifade etti.

Diğer yandan, bazı araştırmalar ksilol bazlı spreylerin hem viral yükü azaltma hem de soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmede yarar sağladığını gösterdi.

Uzmanlar, ksilolün virüsün hücrelere tutunmak yerine yanıltıcı karbonhidrat moleküllerine bağlanmasını sağlayarak virüsün etkisizleşmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Uzmanlar, bu spreylerin mevcut aşıların ve hijyen kurallarının yerini tutmayacağını, yalnızca ek bir koruma katmanı sunabileceğini vurguladı.

Bristol Üniversitesi'nden Prof. Paul Little liderliğindeki kapsamlı bir deneme, yaygın olarak bulunan burun spreylerinin genel olarak hastalık günlerini yüzde 20 civarında azalttığını, ancak yine de daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu ekledi.