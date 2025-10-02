Bilim dünyası duyurdu! Doğanın balgam söktüren sırrı

Modern tıbbın ve antibiyotiklerin yaygın kullanımına rağmen, yüzyıllık doğal çözümlerin gücü bilimsel olarak kanıtlandı.

Geleneksel olarak balgam söktürücü özelliğiyle bilinen bal ve bazı bitki özleri içeren çayların kış hastalıklarında yaşanan inatçı öksürük krizlerine karşı adeta bir kalkan oluşturduğu tespit edildi.

İngiltere'deki saygın Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir sistematik inceleme ve meta-analiz çalışması, bu durumu gözler önüne serdi.

Dr. Joseph Lee ve ekibinin yürüttüğü araştırma, balın üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) semptomlarını hafifletmede, özellikle de öksürük sıklığını ve şiddetini azaltmada, rutin tedavi yöntemlerine (antibiyotikler ve bazı reçetesiz şuruplar gibi) göre önemli ölçüde üstün olduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları, hastaların semptom sürelerinin bal takviyesiyle bir ila iki gün daha kısa sürdüğünü gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ ANTİBİYOTİK DİRENCİNE KARŞI DOĞAL YÖNTEMLERİ İŞARET ETTİ

Araştırmacılar, bulguları üzerine yaptıkları değerlendirmede, "Klinisyenler ÜSYE için bir ilaç reçete etmek istediklerinde, balı antibiyotiklere bir alternatif olarak önerebiliriz. Bal, bilinen tedavi alternatiflerinden daha etkili ve daha az zararlıdır, ayrıca antimikrobiyal direnç yoluyla zarar verme riskini de ortadan kaldırır" şeklinde açıklamada bulundu. Bu açıklama, doğal tedavi yöntemlerinin antibiyotik direncinin küresel tehdidine karşı önemli bir çözüm sunabileceğine dikkat çekti.

Amerika'da bütünleştirici tıp alanının önde gelen isimlerinden olan Dr. Andrew Weil, kronik öksürük ve balgam sorunlarında sıvı alımının ve buhar solumanın önemini her fırsatta vurguladı. Weil, bitkisel balgam söktürücülerin kullanımının da önemli olduğunu belirtti.

Özellikle Sarmaşık yaprağı özü (Ivy Leaf Extract) gibi bitkisel maddelerin, mukus salgısının atılmasına yardımcı olduğu ve nefes yollarını rahatlatma potansiyeli taşıdığı, Polonya'da 2017 yılında yapılan bir çalışmada gösterildi.

Uzmanlar, bu tür doğal içeriklerin mukolitik (mukusu parçalayıcı) ve balgam söktürücü etkileri sayesinde solunum yolu enfeksiyonlarının destek tedavisinde kilit rol oynadığını vurguladı.

GELENEKSEL YÖNTEMLER TEKRAR RAĞBET GÖRDÜ

Çalışma, balın sıcak su ve limon suyu ile karıştırılarak çay formunda tüketilmesinin, öksürüğü yatıştırıcı en eski ve en etkili ev reçetelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Uzmanlar, kış aylarında ortaya çıkan balgamlı öksürükler için bol sıvı tüketiminin yanı sıra, zencefil, nane (mentol içerikli) ve hatmi çiçeği kökü gibi asırlık bitkilerin çaylarının düzenli olarak tüketilmesinin, mukusun incelmesine ve kolayca dışarı atılmasına yardımcı olduğunu bildirdi.

Halk arasında yaygın olan bu basit uygulamaların bilimsel verilerle desteklenmesi, geleneksel bitkisel çözümlere olan ilgiyi yeniden zirveye taşıdı.