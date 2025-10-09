Son yıllarda artan D vitamini eksikliği küresel bir sağlık sorunu haline gelirken, ABD’li ve Avrupalı araştırmacılar bu soruna doğal bir çözüm buldu. Yapılan detaylı analizler, özellikle yağlı balık türlerinin sadece D vitamini içeriğiyle değil, aynı zamanda vücudun genel metabolizmasını düzenleyici benzersiz bileşenleriyle de öne çıktığını gösterdi.

SOMON VE USKUMRU, HÜCRELERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Harvard Tıp Fakültesi'nden Beslenme Epidemiyolojisi Profesörü Dr. Frank B. Hu, bu balıkların etkilerini "çığır açıcı" olarak nitelendirdi. Dr. Hu ve ekibinin yayımladığı bir çalışmada, özellikle Atlantik Somonu ve Uskumru gibi soğuk su balıklarında bulunan yüksek Omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) ve D Vitamini kombinasyonunun, vücuttaki kronik iltihaplanmayı azalttığı ve hücre yenilenme süreçlerini hızlandırdığı ifade edildi. Araştırmacılar, bu etkinin vücudun adeta "yenilenme" düğmesine basmasıyla eşdeğer olduğunu belirtti.

D VİTAMİNİ DEPOLAMANIN ÖTESİNDE BİR FAYDA

Avrupa Kardiyoloji Derneği üyesi ve Londra Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Stephan J. Windecker, balıkların faydasının yalnızca D vitamini takviyesinden ibaret olmadığının altını çizdi. Dr. Windecker, bu balıklarda yoğun olarak bulunan biyolojik olarak aktif peptitlerin ve minerallerin, tiroid ve paratiroid fonksiyonlarını destekleyerek vücudun mineral dengesini optimize ettiğini açıkladı. "Bu balıklar, D vitaminini sadece almanızı sağlamıyor; aynı zamanda vücudunuzun bu vitamini kullanma ve depolama yeteneğini de artırıyor," ifadesini kullandı.

"METABOLİK ESNEKLİK" İFADELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Endokrinoloji Uzmanı Dr. Elizabeth O. Johnson ise konuya farklı bir açıdan yaklaştı. Dr. Johnson, ringa ve sardalya gibi küçük, yağlı balıkların tüketiminin "metabolik esnekliği" ciddi oranda artırdığını gözlemlediklerini belirtti. Metabolik esneklik, vücudun enerji kaynağı olarak karbonhidrat ve yağ arasında kolayca geçiş yapabilme yeteneği olarak tanımlanıyor. Dr. Johnson, bu balıkların bu kritik yeteneği düzenleyerek bireylerin daha dengeli bir enerji seviyesine sahip olduğunu ve dolayısıyla genel bir "resetlenme" deneyimlediğini dile getirdi.

Uzmanlar, kış aylarında veya güneş ışığından mahrum kalınan dönemlerde bu özel balıkların düzenli tüketiminin, bağışıklık sistemini güçlendirme ve genel vücut fonksiyonlarını restore etme konusunda doğal bir kalkan görevi gördüğünü vurguladı.