Bilim, Güneş’in gizemlerini çözüyor! NASA'dan büyük hamle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilim, Güneş’in gizemlerini çözüyor! NASA'dan büyük hamle

NASA’nın güneş sondası, rekor kıran yakın geçişini yeniden gerçekleştirdi. NASA’nın Parker Güneş Sondası, Güneş’e rekor bir yakınlıkta gerçekleştirdiği geçişini bir kez daha başarıyla tamamladı. Bu cesur görev, bilim insanlarının Güneş’in gizemlerini çözmesine yardımcı oldu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) geliştirdiği Parker Güneş Sondası, Güneş’e en yakın mesafeden geçtiği uçuşlarından birini daha gerçekleştirdi.

Sonda, Güneş’in yüzeyine yaklaşık 6,1 milyon kilometre yaklaşarak eşsiz veriler topladı. Bu mesafe, insanlık tarihindeki en yakın Güneş gözlemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Sondanın bu son geçişi, 22 Aralık’ta gerçekleşti ve saatte 692 bin kilometre hıza ulaşarak kendi hız rekorunu da tazeledi.

NASA yetkilileri, bu görevle Güneş’in dış atmosferi olan koronasını ve yıldızın manyetik alanını daha iyi anlamayı amaçladıklarını belirtti.

Parker Güneş Sondası, 2018’de fırlatıldığından beri Güneş’e toplamda 22 kez yakın geçiş yaptı.

Her bir geçişte, aşırı sıcaklıklara ve radyasyona dayanıklı özel kalkanı sayesinde hayatta kalmayı başardı.

Sonda, Güneş’in 1,4 milyon dereceye ulaşan korona tabakasını inceleyerek bilim dünyasına yeni kapılar araladı.

NASA’dan yapılan açıklamada, “Bu geçiş, Güneş’in dinamiklerini ve uzay hava olaylarını anlamak için kritik veriler sağladı. Parker, her yakın uçuşta bize yıldızımız hakkında daha fazla bilgi sunuyor” denildi.

Sondanın topladığı veriler, Güneş patlamalarının ve manyetik fırtınaların Dünya üzerindeki etkilerini öngörmek için de kullanılıyor. Bu bilgiler, iletişim sistemlerinden uydulara kadar birçok teknolojiyi koruma altına almada büyük önem taşıyor.

Parker Güneş Sondası’nın bir sonraki yakın geçişi planlanıyor.

Bilim insanları, bu görevlerin Güneş’in nasıl çalıştığını ve evrenin işleyişine nasıl etki ettiğini anlamada devrim oluşturabileceğini düşünüyor.

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