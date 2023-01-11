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İşte en sağlıklı 5 besin. Bilim insanları 1000 besin arasından seçti

Bilim insanları 1000 tane besin arasından en faydalı olanları açıkladı. Bilim insanlarının açıkladığı bu besinlerde özellikle şu 5 besin en faydalı olarak vurgulandı: Pancar yaprağı, Kırmızı lahana, Chia tohumu, Kabak çekirdeği, Pazı

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:01
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Bilim insanları 1000 besin arasından seçti. İşte en sağlıklı 5 besin

İşte en sağlıklı 5 besin. Bilim insanları 1000 besin arasından seçti
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Posta’da yer alan habere göre; Uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin en fazla tükettiği 1000 adet gıda maddesini incelediği vurgulandı. Bu besinler içerisinden sağlığımıza en çok fayda sağlayan besinlerin seçildiği bildirildi.

Sonuçları hakemli bilim dergisi PLoS ONE’da dergisinde yayımlanan bir araştırmada hangi yiyeceklerin daha besleyici olduğuna bakıldığı ifade edildi.

İŞTE EN SAĞLIKLI 5 BESİN...

1. Kabak çekirdeği

559 kalori (100 g) Besin puanı: 84

En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

2. Kırmızı lahana

31 kalori (100 g) Besin puanı: 65

Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.

3. Pancar yaprağı 

22 kalori (100 g) Besin puanı: 70

Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

4. Chia tohumu 

486 kalori (100 g) Besin puanı: 85

Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

5. Pazı 

19 kalori (100 g) Besin puanı: 78

Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

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