Bilim insanları açıkladı. Diyabete neden olan tehlikeli besin listesi ortaya çıktı

Posta’da yer alan habere göre; Tufts Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 1990 yılından 2018 yılına kadar 184 ülkeden elde edilen verileri kullanarak tip-2 diyabetin sebebinin kötü beslenme olduğunu duyurdu.

Tam tahıllı gıdaları az tüketenlerde ve çok fazla işlenmiş et, pirinç ve buğday gibi gıdaları yoğun olarak tüketenlerde bu hastalığın oluşma riskinin daha yüksek olduğunu bildirdi.

Nature Medicine isimli dergide yayımlanan araştırmanın detaylarına yer verildi. Söz konusu araştırma için 14 milyon tip-2 diyabet hastasının sağlık durumu ve verileri mercek altına alındı. Sonuç ise bu hastalığa kötü beslenme alışkanlığının neden olduğu ortaya çıktı.

Çok fazla meyve suyu içmek ya da sebze, fındık ve çekirdek gibi gıdaları tüketmeyenlerin de sağlık durumlarının riskli olduğu bildirildi.

Araştırmada tip-2 diyabetin bireylere, ailelere ve sağlık sistemlerine büyük bir baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

“DİYABETİN ARTMASINA SEBEBİYET VERİYOR”

Bilim insanları işlenmiş et, patates ve kırmızı et tüketiminin yüksek olduğu Orta ve doğu Avrupa’da ve Orta Asya’da tip-2 diyabet oranlarının çok daha yüksek olduğunu da sözlerini kullandı.

Araştırmada yer alan bilim insanı Dariush Mozaffarian, “Kötü karbonhidrat tüketmek dünya çapında tip-2 diyabetin artmasına sebebiyet veriyor” ifadelerini kullandı.