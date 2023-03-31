Beyindeki o mekanizmayı tespit ettiler. Bilim insanları fareler üzerinde denedi

AA’da yer alan bilgilere göre, Tech Explorist'in haberine göre, McGill Üniversitesinde bilim insanları, beyindeki "sinirsel pusula" ya da "iç pusula" olarak bilinen ve yön duygusunun temelini oluşturan yön merkezinin nasıl çalıştığını anlamak için araştırma yaptı.

Araştırmanın, demans (bunama) gibi dejeneratif hastalıklarda hastaların yönünü şaşırmasına ve kaybolmasına neden olan süreçlerde ve çevresel değişikliklerde beynin yön duygusunu nasıl kullandığına da ışık tuttuğu belirtildi.

FARELERİN AKTİVİTELERİ İZLENDİ

Araştırmacılar, görsel bilginin beynin iç pusulasını nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için kafalarını karıştıracak özeliklere sahip sanal ortama yerleştirdikleri farelerin beyinlerindeki sinirsel aktiviteyi izledi. Sinirsel kayıt teknolojisindeki son gelişmeleri kullanan ekip, beynin iç pusulasının aktivitelerini benzeri görülmemiş doğrulukla tespit etmeyi başardı. Farelerin beynindeki yön bulma sisteminin nasıl çalıştığına dair daha net bilgi elde eden araştırmacılar, beyindeki yön bulma hücrelerinin değişen çevrede kendini yeniden yönlendirme yeteneğini nasıl desteklediğini de keşfetti.

Araştırmacılar, yönleri kaybettirildikten sonra beyinlerinin iç pusulasında farelerin yönlerini yeniden bulmasını sağlayan "çevre edinci" adı verilen bir olgunun olduğunu tespit etti. Harvard Üniversitesinden araştırmacı Zaki Ajabi, "Sanki kafa karıştırıcı durumlarda beynin iç pusulasının hızlı bir şekilde yeniden yönünü bulmasını sağlayan bir 'sıfırlama düğmesi' varmış gibiydi." dedi.

Ajabi, "Bu bulgular, sanal gerçeklik sistemlerinin yön bulma duygumuzu nasıl kolayca kontrol altına alabileceğini açıklayabilir." ifadesini kullandı. Araştırmanın yazarları, çalışmada kullanılan farelere doğal olmayan görüntüler gösterilmesine rağmen sanal gerçeklik teknolojisinin hızla benimsendiğini göz önüne alarak bu senaryoların insanlara da uygulanabilir olduğunu ileri sürdü.

Austin'deki Texas Üniversitesinden araştırmanın ortak yazarı Xue-Xin Wei, "Araştırma, deneysel ve sayısal yaklaşımların davranışı yönlendiren beyin aktivitelerini nasıl daha iyi anlayabileceğimizi gösteriyor." açıklamasını yaptı.