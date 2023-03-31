31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • Beyindeki o mekanizmayı tespit ettiler. Bilim insanları fareler üzerinde denedi

Beyindeki o mekanizmayı tespit ettiler. Bilim insanları fareler üzerinde denedi

Bilim insanları fareler üzerinde deney yaparak beyindeki "iç pusulanın" nasıl çalıştığını tespit ettiler.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:57
Takip Et

Bilim insanları beyindeki o mekanizmayı tespit ettiler

Beyindeki o mekanizmayı tespit ettiler. Bilim insanları fareler üzerinde denedi
+
Aa
-

AA’da yer alan bilgilere göre, Tech Explorist'in haberine göre, McGill Üniversitesinde bilim insanları, beyindeki "sinirsel pusula" ya da "iç pusula" olarak bilinen ve yön duygusunun temelini oluşturan yön merkezinin nasıl çalıştığını anlamak için araştırma yaptı.

Araştırmanın, demans (bunama) gibi dejeneratif hastalıklarda hastaların yönünü şaşırmasına ve kaybolmasına neden olan süreçlerde ve çevresel değişikliklerde beynin yön duygusunu nasıl kullandığına da ışık tuttuğu belirtildi.

FARELERİN AKTİVİTELERİ İZLENDİ

Araştırmacılar, görsel bilginin beynin iç pusulasını nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için kafalarını karıştıracak özeliklere sahip sanal ortama yerleştirdikleri farelerin beyinlerindeki sinirsel aktiviteyi izledi.  Sinirsel kayıt teknolojisindeki son gelişmeleri kullanan ekip, beynin iç pusulasının aktivitelerini benzeri görülmemiş doğrulukla tespit etmeyi başardı. Farelerin beynindeki yön bulma sisteminin nasıl çalıştığına dair daha net bilgi elde eden araştırmacılar, beyindeki yön bulma hücrelerinin değişen çevrede kendini yeniden yönlendirme yeteneğini nasıl desteklediğini de keşfetti.

Araştırmacılar, yönleri kaybettirildikten sonra beyinlerinin iç pusulasında farelerin yönlerini yeniden bulmasını sağlayan "çevre edinci" adı verilen bir olgunun olduğunu tespit etti. Harvard Üniversitesinden araştırmacı Zaki Ajabi, "Sanki kafa karıştırıcı durumlarda beynin iç pusulasının hızlı bir şekilde yeniden yönünü bulmasını sağlayan bir 'sıfırlama düğmesi' varmış gibiydi." dedi.

Ajabi, "Bu bulgular, sanal gerçeklik sistemlerinin yön bulma duygumuzu nasıl kolayca kontrol altına alabileceğini açıklayabilir." ifadesini kullandı. Araştırmanın yazarları, çalışmada kullanılan farelere doğal olmayan görüntüler gösterilmesine rağmen sanal gerçeklik teknolojisinin hızla benimsendiğini göz önüne alarak bu senaryoların insanlara da uygulanabilir olduğunu ileri sürdü.

Austin'deki Texas Üniversitesinden araştırmanın ortak yazarı Xue-Xin Wei, "Araştırma, deneysel ve sayısal yaklaşımların davranışı yönlendiren beyin aktivitelerini nasıl daha iyi anlayabileceğimizi gösteriyor." açıklamasını yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
3
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
4
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
7
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿10 yıldır aranıyordu. Karısı zehirledi cesedini yaktı ve gömdü
﻿10 yıldır aranıyordu. Karısı zehirledi cesedini yaktı ve gömdü
﻿10 yıldır aranıyordu. Karısı zehirledi cesedini yaktı ve gömdü
﻿İspanya'da orman yangınları bu kez ülkenin kuzeyinde başladı
﻿İspanya'da orman yangınları bu kez ülkenin kuzeyinde başladı
﻿İspanya'da orman yangınları bu kez ülkenin kuzeyinde başladı
﻿Rüyada asker görmek ne demek? Rüyada asker görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada asker görmek ne demek? Rüyada asker görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada asker görmek ne demek? Rüyada asker görmenin anlamı nedir?
﻿Jesus fırtına gibi esti
﻿Jesus fırtına gibi esti
﻿Jesus fırtına gibi esti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.