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İklim için yaş mamaları tercih etmeyin. Bilim insanları uyardı

Bilim insanları yaş mamaların doğaya verdiği zararı ortaya çıkardı. Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nden uzmanlar, evcil hayvan sahiplerinin küçük değişiklerle "karbon pati izi"nin büyük ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:50
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Bilim insanları iklim için yaş mamaların kullanmaması gerektiğini söyledi

İklim için yaş mamaları tercih etmeyin. Bilim insanları uyardı
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Bilim insanları, ıslak mamanın kuru mamaya göre iklim üzerinde daha büyük etkisi olduğunu açıkladı. Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nden uzmanlar, evcil hayvan sahiplerinin küçük değişiklerle "karbon pati izi"nin büyük ölçüde azaltılabileceğini duyurdu.

Scientific Reports adlı dergide yayımlanan bir araştırmaya göre; Brezilya'daki 618 köpeğin ve 320 kedinin mamaları incelendi. Araştırmacılar sera gazı emisyonu, toprak, su ve gübre kullanımı gibi çevresel etkileri değerlendirdi.

Yaş mamaların çevre üzerinde en büyük etkisini keşfeden bilim insanları günde ortalama 524 kalori tüketen 10 kiloluk bir köpeğin kuru mamayla beslendiğinde yılda 828,37 kilogram karbondioksit emisyonuna yol açacağını açıkladı. Aynı köpek yaş mamayla beslendiğinde bu karbondioksit miktarı 6 bin 541 kilograma çıktı.

Vivian Pedrinelli, Fabio A. Teixeira ve Mariana R. Queiroz gibi uzmanların imza attığı çalışmada şu ifadeler kullanıldı:

Kedi ve köpek sahipleri, evcil hayvanlarını daha yüksek su içeriğine sahip yaş mamalar yerine kuru mamalarla besleyerek, beslenme biçimlerinin çevresel etkisini önemli ölçüde azaltabilir.

Dünyada 840 milyon kedi ve köpek olduğu tahmin edilince yaş mama ile beslemenin çevre üzerindeki etkisi giderek artacağı düşünülüyor.

Araştırmacılar, evcil hayvan mamalarının böcekler gibi alternatif proteinler kullanılarak daha yeşil hale getirilebileceğini ifade etti.

Böcek üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonu, normal etten 10 kat daha az olabiliyor.

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