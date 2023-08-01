Bilim insanları koronayı tarih edecek keşfi gerçekleştirdi

Corona virüsü tarihe karıştıracak bir keşif gerçekleştirildi. Yapılan keşifle tüm varyantlara etkili bir antikor keşfedilirken buluşun gelecek bir pandemiyi bitirebileceği ifade edildi.

Bilim insanları koronayı tarih edecek keşfi gerçekleştirdi

Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre uluslararası bir araştırmacı ekibi, Covid-19'a karşı aşılanmış olan iyileşmiş bir SARS hastasının kanından alınan antikorları izole etti.

GÜÇLÜ BİR ANTİKOR YANITI OLUŞTU

Önceki corona virüs enfeksiyonu ve aşılamanın bu benzersiz kombinasyonu, test edilen neredeyse tüm ilgili corona virüsleri durdurabilen son derece geniş ve güçlü bir antikor yanıtı oluşturdu.

Singapur'da yer alan Duke-NUS Tıp Fakültesi Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar (EID) Programı'nda dünyaca ünlü bir yarasa virüsü uzmanı olan çalışmanın kıdemli yazarı Wang Linfa, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce onaylanmış tüm monoklonal antikorlar yeni ortaya çıkan Covid-19 varyantlarına karşı etkinliğini kaybettiğinden, yüksek riskli Covid-19 hastalarının tedavisi için tedavi edici monoklonal antikor eksikliğini gidermeye çalıştık. Bu çalışma, insan bağışıklık sistemini doğru şekilde 'eğitebildikleri' takdirde pan-corona virüs aşılarının mümkün olduğuna dair cesaret verici kanıtlar sunuyor."

Çalışma, araştırmacıların SARS-CoV-2 (yeni tip corona virüs), Alfa, Beta, Gama, Delta ve Omicron varyantları, orijinal SARS virüsü ve yarasa ve pangolinlerden bulaşan diğer birçok hayvan corona virüsü dahil olmak üzere birden fazla corona virüsü nötralize edebilen altı antikoru nasıl elde ettiklerini açıkladı.

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