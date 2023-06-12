Bilim insanları ömrü 8 yıl uzatacak formülü buldu

Haberglobal'de yer alan habere göre; Yapılan araştırmalarda hayvansal gıdalarda bulunan bir besin maddesi olan taurinin farelerin ömrünü yüzde 10 ila 12 arasında uzattığı ortaya çıktı.

İnsanların yaşı ilerledikçe geçirdiği hastalıklar çoğaldığı bildirildi. Bu hastalıkların birçok nedeni bulunurken bir sebep de vücuttaki yararlı maddelerin yaş ilerledikçe azalması olduğu vurgulandı. Bu maddelerden biri de bir amino asit olan; et, balık gibi gıdalarda ve insan vücudunda bulunan taurin olduğu bildirildi.

Sadece hayvansal gıdalardan elde edilen bu besin maddesi, doğumdan itibaren vücutta gitgide azalmaya başladığı ifade edildi. Öyle ki 60 yaşında bir kişinin vücudundaki taurin miktarı yeni doğmuş bir bebeğin sadece 3'te biri. Yapılan çalışmalarda bu maddenin vücutta yoğun olarak bulunması, bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Ayrıca bir bireyde taurin eksikliği osteoporoz (kemik erimesi) hatta körlük gibi çeşitli hastalıklara da neden olabiliyor.

7-8 YILA EŞ DEĞER

Yeni yapılan bir çalışma ise taurinin farklı bir yararını ortaya koydu. ABD'deki New York üniversitesinde hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, taurinin bu hayvanların ömrünü uzattığını göstermesiyle dikkat çekti. Araştırmacılar, bu deneyde 14 aylık fareleri kullandılar. Bu farelerin yaşı, insanların 45 yaşına eş değer. Farelerin bir kısmına her gün taurin içeren hap verildi.

Taurin takviyesi yapılan bu kemirgenlerin erkeklerinin yüzde 10, dişilerinin ise yüzde 12 daha uzun yaşadığı görüldü. Bu süre bilim insanları tarafından insanlarda 7-8 yıla eş değer olduğu belirtildi.

Fayda her halükarda daha uzun ömürle sınırlı değildi. Bu fareler daha güçlü kemiklere ve kaslara, daha az depresyon seviyesine, diyabetle ilişkili daha az insülin direnci gibi özelliklere de sahiptiler.