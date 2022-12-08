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Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü tespit edildi

Bilim insanları, yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 yeni alt türünü belirledi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 08:44
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Bilim insanları yaygın görülen bir beyin tümörünü tespit etti

Yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türü tespit edildi
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İrlanda Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (RCSI) öncülük ettiği araştırmada, yeni ve etkili terapilerin belirlenmesine yardımcı olacak 3 yeni beyin tümörü alt türü bulundu. Araştırma, “Annals of Oncology” dergisinde yayımlandı.

Yeni bulunan alt türlerin, yetişkinlerde görülen en yaygın birincil beyin kanseri olan "glioblastom" sınıfından olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, "glioblastom" alt türlerini, içlerindeki kanser olmayan farklı hücrelerden yola çıkarak 3 kategoride tanımladı.

Tümörün etkileşimde olduğu alan olarak ifade edilen “mikroçevre”de bulunan bu hücrelerin, bağışıklık ve kan hücrelerini içerebileceği belirtiliyor.

Biliminsanları, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını vurguladı.

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