Bilim insanlarından ürküten keşif: Eriyen buzlar yanardağları tetikliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanlarından ürküten keşif: Eriyen buzlar yanardağları tetikliyor

Yeni bir araştırma, küresel ısınmanın etkisiyle geri çekilen buzulların yalnızca doğayı değil, volkanları da harekete geçirdiğini ortaya koydu. Bilim insanları uyarıyor.

Küresel ısınmanın yol açtığı buzul erimesi, yalnızca deniz seviyesini değil, yer altındaki magma odalarını da etkiliyor. University of Wisconsin–Madison'dan Pablo Moreno-Yaeger'in öncülüğünde yürütülen ve Prag’daki Goldschmidt Konferansı’nda sunulan araştırmaya göre, buzul baskısının azalması, volkanların daha sık ve şiddetli patlamasına neden oluyor.

Araştırma, özellikle Antarktika, Güney Şili, Kuzey Amerika, Rusya ve Yeni Zelanda'daki volkanik sistemlerin yeniden aktifleşebileceğini gösteriyor. Buzul tabakasının ağırlığı, geçmişte magma basıncını dengelerken; erimeyle birlikte gazlar genişliyor, basınç artıyor ve patlamalar tetikleniyor.

1991’de Filipinler’deki Pinatubo Yanardağı’nın patlaması, dünyanın sıcaklığını 0,5 derece düşürmüştü. Ancak ardı ardına gelen patlamalar, uzun vadede sera gazı salınımını artırarak küresel ısınmayı hızlandırabilir.

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