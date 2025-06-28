Bilim insanlarından yeni tür keşfi: Köpek benzeri dinozor bulundu

Küçük ama gizemli bir dinozor türü, bilim dünyasına heyecan kattı. ABD’deki Morrison Formasyonu’nda yapılan kazılar sırasında, stegosaurus ve diplodocus gibi devlerle aynı dönemde yaşamış, köpek boyutlarında bir dinozor iskeleti bulundu.

Yeni tür, bilim insanları tarafından Enigmacursor mollyborthwickae olarak adlandırıldı. “Gizemli koşucu” anlamına gelen bu tür, uzun bacakları, otçul yapısı ve hafif iskeletiyle dikkat çekiyor.

TAMAMLANMAYA YAKIN KÜÇÜK BİR İSKELET

Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Profesör Paul Barrett ve paleontolog Susannah Maidment tarafından incelenen bu yeni tür, 2021-2022 yıllarında Colorado’da ortaya çıkarıldı. Barrett, "Bu kadar küçük ve nispeten tamamlanmış iskeletleri bulmak çok nadirdir," diyerek keşfin önemine dikkat çekti.

Özellikle küçük boyutlu otçul dinozorların iskeletleri ya tam olarak korunamıyor ya da büyük fosillerin gölgesinde kalıyor. Bu da ekosistemin tam resmini çıkarmayı zorlaştırıyor. Bu iskelet, şimdiye dek bilinen türlerden oldukça farklı anatomik özellikler taşıyor.

UZUN BACAKLI HAFİF VE HIZLI BİR KOŞUCU

Yeni türün iskeletinin yaklaşık yarısını oluşturan kuyruğu, gövdesine denge ve çeviklik katıyordu. Profesör Barrett, dinozorun yapısının oldukça “hafif” olduğunu ve bir collie cinsi köpekle benzer ağırlığa sahip olduğunu belirtiyor.

Arka bacaklarının uzunluğu, bu canlının iki ayak üzerinde yürüdüğünü ve hızlı koşabildiğini gösteriyor. Bu özellik, onu olası avcılardan hızlıca kaçabilecek çevik bir tür hâline getiriyordu.

GENETİK BAĞLANTILARI İLGİ ÇEKİYOR

“Enigmacursor” adı Latince’de “gizemli koşucu” anlamına geliyor. Tür adı olan mollyborthwickae ise fosilin müzeye kazandırılmasına destek olan bağışçı Molly Borthwick’e ithaf edildi.

Bu küçük türün, Çin’de keşfedilen ve 3 metre uzunluğundaki Yandusaurus hongheenis ile yakın akraba olduğu tahmin ediliyor. Bu da, benzer türlerin o dönemlerde Asya ve Kuzey Amerika arasında yayılmış olabileceğine işaret ediyor.