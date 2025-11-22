“Evren bir simülasyon mu?” sorusu epeydir popüler. Ama artık popülaritesi azalacak çünkü bu sorunun artık bir cevabı var.

Newsweek'in haberine göre, “evren bir simülasyon mu?” sorusu, artık bilimsel bir yanıt buldu. Uluslararası bir araştırma ekibi, fizik ve mantığın temel ilkelerini birleştirerek, evrenin hiçbir koşulda bir bilgisayar programı gibi çalışamayacağını kanıtladı. Çalışma, “simülasyon evren” hipotezini kesin biçimde reddediyor.

‘OLAMAZ’ ÇÜNKÜ…

Araştırmayı yürüten British Columbia Üniversitesi’nden Prof. Mir Faizal, “Bu konu uzun süre bilimin sınırları dışında görülüyordu. Ancak araştırmamız, artık bu sorunun bilimsel olarak ele alınabileceğini gösteriyor” dedi.

Bilim insanları, kuantum kütleçekim kuramı çerçevesinde yaptıkları analizlerde, gerçekliğin doğasının yalnızca matematiksel hesaplamalarla açıklanamayacağını ortaya koydu.

Kuantum kütleçekim kuramı, maddenin atom altı düzeydeki davranışını açıklayan kuantum mekaniği ile evrenin yapısını belirleyen kütleçekim yasalarını birleştirmeyi amaçlıyor. Bu modele göre, uzay ve zaman aslında fiziksel bir temel değil; daha derin, bilgi temelli bir matematiksel yapıdan türeyen bir olgu.

ALGORİTMA TEK YANIT OLAMAZ

Prof. Faizal ve ekibi, evrenin temel düzeyde bile yalnızca hesaplama yoluyla tanımlanamayacağını gösterdi.

Ekip, bu durumu matematikçi Kurt Gödel’in Eksiklik Teoremi üzerinden açıkladı. Gödel’e göre, herhangi bir matematiksel sistem, kendi içindeki tüm doğruları ispatlayamaz. Başka bir deyişle, her zaman sistemin dışında kalan, ispatlanamayan ama doğru ifadeler vardır. Bu da, evrenin tamamını “algoritmik” olarak, yani bir bilgisayar programı gibi tanımlamanın mümkün olmadığını gösteriyor.

Faizal, “Matematiksel olarak tutarlı bir evrenin varlığı, yalnızca algoritmalarla açıklanamaz. Çünkü gerçekliğin temel düzeyi, hesaplama dışı bir kavrayış gerektiriyor” diyerek simülasyon hipotezini çürüttüklerini belirtti.

‘HER ŞEYİ’ AÇIKLAMAYA BİR ADIM DAHA

Araştırmaya katkı sunan teorik fizikçi Lawrence M. Krauss, çalışmanın yalnızca popüler bir iddiayı değil, modern fiziğin sınırlarını da sorguladığını söyledi:

“Fizik yasaları, uzay ve zamanın içinde tanımlanamaz çünkü onları oluşturan da bu yasalardır. Bu nedenle, evreni tamamen bir hesaplama modeliyle açıklamak mümkün değildir.”

Krauss’a göre bu bulgular, “her şeyi açıklayan nihai bir fizik kuramı” arayışının da yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor.