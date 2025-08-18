Bilim kurgu romanlarına taş çıkaracak teknolojiyi açıkladılar: Robot insan doğuracak

Çinli teknoloji şirketi Kaiwa’nın geliştirdiği robot bilim kurgu romanlarına bile taş çıkarabilir. Çinli şirket dünyanın ilk insan doğuracak robotunu geliştirdiklerini duyurdu.

Şirketin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, yaptığı açıklamada yapay bir rahmin artık robotun karnına yerleştirilerek hamilelik sürecinin gerçek zamanlı simülasyonunun yapılabileceğini duyurdu.

Dr. Zhang, robotun döllenmeden doğuma kadar olan 9 aylık süreçte gerçek bir hamilelik sürecini taklit edeceğini ve bebeğin robotun vücudundaki yapay rahimde gelişeceğini ifade etti. Yapay rahme yerleştirilen bebek, yapay amniyotik sıvı içinde büyüyecek ve besinleri bir tüp aracılığıyla alacak.

Ancak döllenmenin nasıl gerçekleşeceği ya da embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği henüz netlik kazanmadı. Gelecek yıl ilk prototipi piyasaya çıkacak olan robotun yaklaşık 100 bin yuan (yaklaşık 570 bin TL) fiyatla satışa sunulması planlanıyor.

BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

İşin etik boyutu daha şimdiden büyük tartışma yarattı. Eleştirmenler, fetüsün anneden koparılmasının “doğal olmayan ve acımasız” olduğunu savunuyor. Ayrıca yumurtaların nasıl elde edileceği ve sürecin yasal çerçevesi hakkında ciddi soru işaretleri var.

Daha önce ABD’de bilim insanları, “biyotorba” adı verilen yapay rahimle erken doğan kuzuları haftalarca yaşatmayı başarmıştı. Ancak yeni robot, süreci döllenmeden doğuma kadar sürdürerek yepyeni bir çağ açmayı hedefliyor.